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Путин дал поручение по вызову врача через портал госуслуг

Путин поручил регионам обеспечить вызов врача на дом через портал госуслуг

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил регионам обеспечить возможность вызова врача на дом с помощью портала госуслуг. Об этом сообщает ТАСС.

«Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ обеспечить возможность вызова врача на дом (записи на прием к врачу в медицинском учреждении) на территории субъекта РФ путем подачи гражданами заявок через единый портал государственных и муниципальных услуг после реализации на указанном портале соответствующего функционала», — говорится в сообщении.

Эту возможно должны обеспечить до 1 июля 2022 года.

Отмечается, что также правительству поручено запустить сервис «Вызов врача на дом» к 31 марта текущего года. «Правительству обеспечить техническую реализацию онлайн-сервиса "Вызов врача на дом" на Едином портале госуслуг. Срок - 31 марта 2022 год», — сообщили в Кремле.

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Варвара Кошечкина
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