Раскрыт способ сохранить макияж на весь день с помощью подручного средства

Блогерша раскрыла простой способ сохранить макияж на весь день с помощью подручного средства. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

На размещенном в соцсети ролике Таня (Tanya) рассказала, что обнаружила лучший фиксирующий спрей, который обошелся ей бесплатно. На кадрах ролика девушка нанесла на лицо тональный крем и бронзер, а также подкрасила ресницы, брови и губы. Данный процесс она завершила тем, что распылила на лицо с помощью пульверизатора обычную воду из-под крана.

Следом она показала себя перед работой, во время работы, где она находилась в медицинской маске. Таня показала, что после шести часов на маске не осталось следов от косметики. «Закрепляю макияж только водой. Это меняет правила игры!» — подписала она публикацию, которая стала вирусной и набрала сотни тысяч просмотров.

Зрители принялись обсуждать лайфхак блогерши в комментариях. «Боже, расскажите об этом всем!», «Я делаю так уже много лет и экономлю деньги», «Не уверена, что вода из под крана является безвредной для кожи», «Впервые вижу такое! Надо будет попробовать, спасибо!» — высказывались они.

Ранее в январе косметолог предотвратила появление морщин на лбу с помощью подручного средства. Шайн Малибу (Shine Malibu) объяснила, что многие подозревают ее в регулярных инъекциях ботокса, поскольку на ее лице практически нет морщин. Женщина призналась, что пользуется специальной техникой, которая позволяет ей совершать меньше движений мышцами лица: она взяла обычный скотч и наклеила несколько кусков на лоб.