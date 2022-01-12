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Косметолог предотвратила появление морщин на лбу с помощью подручного средства

Косметолог: чтобы предотвратить появление морщин, нужно приклеивать на лоб скотч

Фото: Depositphotos.com

Косметолог из США показала лайфхак, благодаря которому она предотвратила появление морщин на лбу с помощью подручных средств. На опубликованное в TikTok видео обратили внимание в New York Post.

На размещенных в сети кадрах Шайн Малибу (Shine Malibu) объяснила, что многие подозревают ее в регулярных инъекциях ботокса, поскольку на ее лице практически нет морщин. Однако она заверила, что ни разу в жизни не прибегала к инвазивным косметическим процедурам и не нуждается в них.

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Малибу призналась, что пользуется специальной техникой, которая позволяет ей совершать меньше движений мышцами лица: женщина взяла обычный скотч и наклеила несколько кусков на лоб. По ее словам, такой способ поможет контролировать мимику и предотвратить появление преждевременных морщин.

«Я использую этот лайфхак на протяжении 30 лет. Немного потренировавшись, вы научитесь выражать свои эмоции глазами, не используя при этом мышцы лба. Мне почти 50 лет, посмотрите на мою юную внешность. Начинайте тренироваться прямо сейчас, если вам уже больше 20 лет. Даже после 50 лет можно добиться видимого результата!» — заверила косметолог.

Ролик Малибу стал вирусным и набрал 1,2 миллиона просмотров и 123,4 тысячи лайков. Пользователи сети поблагодарили женщину за лайфхак. «Это и правда работает! Я уже 10 лет этим занимаюсь», «Спасибо вам! Вы и правда выглядите потрясающе», «Это невероятно! Вы очень молодо выглядите! Пожалуй, пойду наклею скотч на лоб», «Спасибо за совет!» — писали юзеры.

В декабре морщины на лбу назвали сигналом преждевременной смерти. В исследовании участвовали 3200 человек возрастом от 32 до 62 лет. Продолжительность эксперимента составила 20 лет. За этот промежуток времени умерли 233 человека. Каждому проходившему эксперимент присвоили от нуля до трех баллов, где самое низкое число — полное отсутствие морщин, а наивысшее — множество глубоких морщин.

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Таисия Косинцева
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