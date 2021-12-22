Морщины на лбу назвали сигналом преждевременной смерти

Французские ученые из Больничного центра Тулузского университета провели исследование и назвали выразительность морщин у человека одним из сигналов, говорящих, что человек предрасположен к преждевременной смерти, сообщает «Медик Форум».

В исследовании участвовали 3200 человек возрастом от 32 до 62 лет. Длительность эксперимента составила 20 лет. За этот промежуток времени умерли 233 человека.

Каждому проходившему эксперимент присвоили от нуля до трех баллов, где самое низкое число — полное отсутствие морщин, а наивысшее — множество глубоких морщин. Согласно статистике, которую получили эксперты, выяснилось, что у тех людей, у которых морщин на лбу было больше, риск низкой продолжительности жизни оказался значительно ниже, чем у тех, у кого морщин не было вовсе. Так людей, погибших ранней смертью, кому были присвоены два и три балла, оказалось в десять раз больше испытуемых с нулем баллов. В ходе эксперимента учитывались поправки на возраст, пол, образование, курение, артериальное давление, частоту сердечных сокращений, диабет и уровень липидов в крови.

Ученые объяснили это тем, что глубокие и многочисленные морщины зачастую говорят о склонности людей к сердечно-сосудистым заболеваниям. Они считают, что это могло бы объяснить связь между наличием морщин и смертностью.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский рассказал, что белок коллаген помогает поддерживать упругость кожи. Многие производители кремов добавляют его в кремы, называя его способом избавиться от морщин.