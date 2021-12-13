Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Врач назвал способ избавиться от морщин

Диетолог Бобровский: витамин С, желе, холодец и животные белки восполняют коллаген

Фото: Pixabay

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский рассказал, что белок коллаген помогает поддерживать упругость кожи. Многие производители кремов добавляют его в кремы, называя его способом избавиться от морщин, сообщает радио Sputnik.

Врач подчеркнул, что коллаген в составах кремов или других средств не способствует разглаживанию морщин, поскольку чужеродный белок не способен проникнуть внутрь из-за размера. «Иными словами, "внешний" коллаген никогда не станет "внутренним"», — объяснил он. Восполнить количество этого белка в организме также возможно с помощью пищи.

«Есть простое правило для восполнения коллагена – употребляйте витамин C, который помогает белку синтезироваться. Вторая рекомендация – ешьте желатин в виде фруктового желе, их существует огромное количество. Холодец тоже отлично подойдет. Наконец, не забывайте про животные белки, это однозначно положительно скажется на тонусе кожи», — посоветовал специалист.

Бобровский резюмировал, что для здоровья кожи следует скорректировать питание, обогатив рацион специальными продуктами и витаминами для выработки «внутреннего» коллагена. Не стоит надеяться на «волшебные» свойства «внешнего» белка, подчеркнул он.

Ранее россиянам дали советы по уходу за лицом зимой. Кожу необходимо увлажнять кожу кремом и сыворотками, чтобы избежать преждевременного старения и появления морщин.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения Госдумы
Глава Евросовета встретился белорусской делегацией во главе с Тихановской
В России объяснили доработку законопроекта о QR-кодах
Врач назвал способ избавиться от морщин
Россиян удивили катающиеся по обледенелому водоему москвичи
Военные заявили о невозможности США перехватить российские ядерные ракеты
Известное лекарство снизило риск смерти от COVID-19
Американист назвал разыгрывающих в США украинскую карту лоббистов
Раскрыты подробности жестокого избиения сына звезды «Ликвидации» в Москве
В Германии заявили о невозможности одобрить «Северный поток-2»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter