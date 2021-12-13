Врач назвал способ избавиться от морщин

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский рассказал, что белок коллаген помогает поддерживать упругость кожи. Многие производители кремов добавляют его в кремы, называя его способом избавиться от морщин, сообщает радио Sputnik.

Врач подчеркнул, что коллаген в составах кремов или других средств не способствует разглаживанию морщин, поскольку чужеродный белок не способен проникнуть внутрь из-за размера. «Иными словами, "внешний" коллаген никогда не станет "внутренним"», — объяснил он. Восполнить количество этого белка в организме также возможно с помощью пищи.

«Есть простое правило для восполнения коллагена – употребляйте витамин C, который помогает белку синтезироваться. Вторая рекомендация – ешьте желатин в виде фруктового желе, их существует огромное количество. Холодец тоже отлично подойдет. Наконец, не забывайте про животные белки, это однозначно положительно скажется на тонусе кожи», — посоветовал специалист.

Бобровский резюмировал, что для здоровья кожи следует скорректировать питание, обогатив рацион специальными продуктами и витаминами для выработки «внутреннего» коллагена. Не стоит надеяться на «волшебные» свойства «внешнего» белка, подчеркнул он.

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