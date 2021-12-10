Россиянам дали советы по уходу за лицом зимой

Косметолог Виктория Грибель дала россиянам советы по уходу за лицом в холодное время года. Интервью с ней публикует «Газета.ру».

В первую очередь, врач порекомендовала увлажнять кожу кремом и сыворотками, чтобы предотвратить преждевременное старение и появление морщин. По словам доктора, во время холодов клетки кожи медленнее отшелушиваются, что вызывает задержку себума, который провоцирует различные воспаления.

«Даже зимой не стоит забывать наносить крем с SPF-защитой на открытые участки кожи. Особое внимание уделите губам. Чтобы защитить их и восполнить уровень гидратации, наносите бальзам», — пояснила специалистка и добавила, что зимой лучше использовать уходовые средства с витамином С.

Медик также подчеркнула, что негативное воздействие на состояние кожи оказывает повышенная сухость воздуха. Во избежание возникновения раздражения на уязвимой коже она советует заменить скраб на гоммаж. Отмечается, что в составе зимнего крема не должны содержаться вазелин и парафин.

«Питание зимой должно включать в себя продукты, богатые правильными жирами — орехи, семечки, рыба, масла, продукты с Омега-3. Пейте достаточное количество воды из расчета 30 миллилитров на один килограмм массы тела», — заключила Грибель и напомнила о необходимости регулярной физической активности.

Ранее российский косметолог Ольга Петрунина раскрыла причину прыщей зимой. Эксперт рассказала, что прыщи на коже образуются из-за того, что люди реже стирают одежду в холодное время года по сравнению с летним периодом. По ее словам, высыпания провоцируют бактерии на грязных вещах.