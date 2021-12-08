Российский косметолог раскрыла причину прыщей зимой

Российский косметолог Ольга Петрунина раскрыла причину появления высыпаний на лице зимой. На эту тему она высказалась в эфире радио Sputnik.

Специалистка рассказала, что прыщи на коже образуются из-за того, что люди реже стирают одежду в холодное время года по сравнению с летним периодом. По ее словам, высыпания провоцируют бактерии на грязных вещах. «Люди кутаются в зимнюю одежду, которую не стирают или стирают недостаточно часто», — пояснила она.

По этой причине эксперт посоветовала слушателям внимательно следить за чистотой предметов гардероба и стирать их вовремя. При этом Петрунина уточнила, что не имеет значение, из какого материала выполнены верхняя одежда, шарфы или воротники.

Помимо этого, косметолог дала рекомендации по уходу за кожей в случае появления прыщей. По ее словам, в первую очередь необходимо обратиться к специалисту, а не заниматься самолечением. «У меня много клиентов, которые приходят после самолечения средствами, о которых они узнали из рекламы по телевизору или от блогеров, а чтобы лечиться, нужно определить характер высыпания на лице», — пояснила женщина.

Петрунина объяснила, что красные высыпания лучше лечить уходовой косметикой с азелаиновой кислотой, а гнойники — с салициловой кислотой. В случае возникновения аллергии необходимо выпить антигистаминный препарат. В заключение косметолог заявила, что обычно самой проблемной зоной лица является подбородок.

В феврале методы борьбы с прыщами и постакне популярной модели напугали врачей. «Я точечно наношу зубную пасту на воспаления, и они подсыхают. Я могу попасть в ад за то, что говорю это, но это мой метод», — заявила Джиджи Хадид. По словам дерматолога Хайди Уолдорф (Heidi Waldorf), упомянутый манекенщицой метод не только неэффективен, но также способен спровоцировать возникновение воспалений и нанести вред здоровью.