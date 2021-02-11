Методы борьбы с прыщами популярной модели напугали врачей

Врачей напугали методы борьбы с прыщами популярной супермодели Джиджи Хадид. Об этом сообщает Insider.

В ролике, опубликованном на официальном YouTube-канале американского издания Vogue, 25-летняя знаменитость поделилась секретами по уходу за кожей и способами борьбы с акне и постакне. «Я точечно наношу зубную пасту на воспаления, и они подсыхают. Я могу попасть в ад за то, что говорю это, но это мой метод», — поделилась она.

По словам нью-йоркского дерматолога Хайди Уолдорф (Heidi Waldorf), упомянутый Хадид метод не только неэффективен, но также способен спровоцировать возникновение воспалений и нанести вред здоровью. Она объяснила это тем, что в составе зубных паст содержатся такие ингредиенты, как лаурилсульфат натрия (тип очищающего вещества с повышенным пенообразованием, который предназначен для смывания через короткий промежуток времени), а также фтор и пищевая сода, которые раздражают кожу.

Кроме того, по информации эксперта, лаурилсульфат натрия удаляет естественный жировой и белковый барьер с поверхности кожных покровов, что провоцирует активное выделение кожного сала, и, как следствие, образование новых прыщей.

Вместо этого врач посоветовала использовать средства с салициловой кислотой. Она борется с бактериями, вирусами и грибками, а также контролирует выработку себума.

Ранее в феврале Джиджи Хадид раскрыла правду о пластике на лице. Внешность 25-летней манекенщицы стала предметом обсуждений среди пластических хирургов, которые предположили, что модель исправила свои губы, скулы и челюсть. «Она выглядит так, будто у нее есть филлер в губах и подбородке», — сказал лондонский доктор Сабрина Шах-Десаи (Sabrina Shah-Desai).