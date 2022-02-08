Россияне признались в ненависти к вопросу «Кем вы видите себя через пять лет?»

Качеством собеседований при устройстве на работу недовольны девять из десяти россиян. Сильнее всего их раздражает вопрос «Кем вы видите себя через пять лет?». В этом исследовательскому центру портала «Зарплата.ру» признались 20 процентов респондентов. Материалы опроса есть в распоряжении «Ленты.ру».

Далее в списке ненавистных факторов оказались нехватка обратной связи (16 процентов), высокомерие работодателей (15 процентов), собеседование в несколько этапов и бестактные личные вопросы (14 процентов), задачи на логику (8 процентов).

Стресс-интервью отбивает желание принять предложение работодателя у большинства опрошенных. Менее трети — 29 процентов — готовы рассмотреть вакансию, но только если устроит зарплата. А вот 17 процентов точно не станут устраиваться в компанию, где их заставили нервничать на собеседовании. О готовности стать частью команды с жестким стилем отбора кандидатов рассказали только 13 процентов участников опроса.

Тяжелее всего, по мнению респондентов, собеседования идут в сферах, связанных с финансами и банками (такой ответ дали 17 процентов). Далее по списку — информационные технологии и телеком (15 процентов), маркетинг, реклама и пиар (13 процентов), продажи (12 процентов), а также медицина и фармацевтика (8 процентов).

Среди принявших предложение после трудного собеседования 26 процентов респондентов рассказали, что в итоге довольны работой. Каждый пятый, 21 процент, уволился, так как не смог справиться с постоянным стрессом. А четверть опрошенных выяснили, что на практике условия оказались гораздо лучше, чем рассказывали на собеседовании.

Опрос проходил с 1 по 7 февраля. В нем приняли участие 1740 жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет.

Одно из прошлых исследований сервиса показало, что при устройстве на работу 35 процентов соискателей получают отказ из-за несоответствия зарплатных ожиданий. Второй по частоте причиной стало отсутствие у соискателя достаточного для вакансии опыта.