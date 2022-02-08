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Российского судью в отставке разрешили привлечь по восьми статьям УК РФ

ВККС России разрешила привлечь по восьми статьям УК РФ судью в отставке из Татарстана
Ирек Набиев

Ирек Набиев. Фото: pestrecy-rt.ru

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России дала согласие на привлечение к уголовной ответственности экс- председателя Пестречинского суда Татарстана Ирека Набиева: ему вменяют восемь статей УК РФ. Об этом со ссылкой на коллегию сообщает ТАСС.

Судье в отставке Набиеву вменяется мошенничество в особо крупном размере, похищение человека, незаконный оборот наркотиков, вымогательство, превышение должностных полномочий, подделка документов, отмывание денежных средств и получение взятки.

Набиев возглавил Пестречинский районный суд Татарстана в ноябре 2019 года, а до этого 12 лет руководил Менделеевским судом. Он ушел в отставку в мае 2020 года.

Ранее, в июле 2020 года, сын Ирека Набиева Рамис был признан Советским районным судом Казани виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорен к четырем годам колонии общего режима. Как установил суд, в 2018 году Набиев-младший работал помощником прокурора и получил якобы для последующей передачи 2,1 миллиона рублей. Эти деньги ему передали родственники обвиняемого в качестве взятки за положительное решение по уголовному делу.

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Владимир Шарапов
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