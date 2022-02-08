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Лукашенко прокомментировал направление военных из Белоруссии в Сирию

Александр Лукашенко назвал фейком новость об отправке белорусских военных в Сирию

Фото: Evgeny Biyatov / Rdutdrs

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал направление белорусских военных в Сирию. Об этом он высказался на заседании Совета безопасности республики, передает БЕЛТА.

Лукашенко назвал фейком новость о том, что правительство России приняло решение отправить белорусских военных в Сирию, и указал на то, что без его ведома туда никого не могли послать.

«Для меня это было новостью. Вы понимаете, что по нынешним законам это невозможно без президента. Но я никого туда не посылал. Единственно, о чем шла речь, давно-давно она идет: сирийский руководитель, правительство Сирии попросили нас врачами помочь. Я говорю: хорошо, если кто-то захочет поехать из наших врачей, прежде всего военных, они поедут. Но не сейчас», — объяснил глава государства.

При этом президент подчеркнул, что в Белоруссии «сейчас своих проблем выше крыши». «Еще эта пандемия так называемая не закончилась», — добавил он.

Ранее сообщалось, что правительство России одобрило проект бессрочного соглашения с Белоруссией о размещении ее военнослужащих в Сирии. Согласно документу, белорусский военный контингент планируют привлечь к мероприятиям исключительно в гуманитарных целях вне зоны боевых действий.

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Георгий Нестеров
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