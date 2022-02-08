В России одобрили размещение белорусских военных в Сирии

Правительство России одобрило проект бессрочного соглашения с Белоруссией о размещении ее военных в Сирии. Соответствующее распоряжение было опубликовано на российском официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, белорусский военный контингент намерены привлечь к мероприятиям исключительно в гуманитарных целях вне зоны боевых действий. Его планируют разместить в местах дислокации российской авиационной группы на территории Сирии.

Отмечается, что задачи и состав группы военных утвердят власти Белоруссии, предварительно согласовав свое решение с российской стороной. Белорусские военнослужащие будут подчиняться Центру по примирению враждующих сторон Министерства обороны России, но при этом останутся под командованием Минобороны республики.

Российская сторона пообещала бесплатно обеспечить военных из Белоруссии питанием, обмундированием, транспортом, техническими и материальными средствами, оружием, военной техникой и боеприпасами, а также провести их подготовку и организовать эвакуацию из Сирии в случае угрозы их жизни.

Документ пока не был подписан Москвой и Минском, но, как указано в распоряжении, был предварительно проработан с белорусской стороной.

Ранее сообщалось, что в Сирию прибыл отряд из шести десантных кораблей Северного и Балтийского российских флотов. Уточняется, что судна были направлены в сирийский Тартус в рамках учений, которые проводятся под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.