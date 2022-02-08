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В России одобрили размещение белорусских военных в Сирии

Правительство России одобрило проект размещения военных из Белоруссии в Сирии

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Правительство России одобрило проект бессрочного соглашения с Белоруссией о размещении ее военных в Сирии. Соответствующее распоряжение было опубликовано на российском официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, белорусский военный контингент намерены привлечь к мероприятиям исключительно в гуманитарных целях вне зоны боевых действий. Его планируют разместить в местах дислокации российской авиационной группы на территории Сирии.

Отмечается, что задачи и состав группы военных утвердят власти Белоруссии, предварительно согласовав свое решение с российской стороной. Белорусские военнослужащие будут подчиняться Центру по примирению враждующих сторон Министерства обороны России, но при этом останутся под командованием Минобороны республики.

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29 декабря

Российская сторона пообещала бесплатно обеспечить военных из Белоруссии питанием, обмундированием, транспортом, техническими и материальными средствами, оружием, военной техникой и боеприпасами, а также провести их подготовку и организовать эвакуацию из Сирии в случае угрозы их жизни.

Документ пока не был подписан Москвой и Минском, но, как указано в распоряжении, был предварительно проработан с белорусской стороной.

Ранее сообщалось, что в Сирию прибыл отряд из шести десантных кораблей Северного и Балтийского российских флотов. Уточняется, что судна были направлены в сирийский Тартус в рамках учений, которые проводятся под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.

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Георгий Нестеров
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