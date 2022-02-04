В Сирию прибыл отряд из шести военных российских кораблей

В Сирию прибыл отряд из шести десантных кораблей Северного и Балтийского флотов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России, передает РИА Новости.

Уточняется, что российские военные корабли «Петр Моргунов», «Георгий Победоносец», «Оленегорский горняк», «Королев», «Минск» и «Калининград» прибыли в сирийский Тартус в рамках учения ВМФ России, которое проводится под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.

На данный момент корабли находятся в порту, где пополняют запасы питьевой воды, горюче-смазочных материалов и продовольствия до требуемых норм.

Ранее стало известно, что в России могут построить новые большие десантные корабли (БДК). Генеральный директор Прибалтийского судостроительного завода (ПСЗ) «Янтарь» Илья Самарин отметил готовность предприятия продолжить серию БДК модернизированного проекта 11711 для Военно-морского флота (ВМФ) России. «С учетом специализации завода и большого опыта в освоении проектов военного назначения хотелось бы строить на наших площадях серию больших десантных кораблей, в которых нуждается ВМФ России», — отметил он.