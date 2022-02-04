Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В Сирию прибыл отряд из шести военных российских кораблей

Минобороны сообщило о прибытии в Сирию 6 десантных кораблей Северного и Балтийского флотов

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

В Сирию прибыл отряд из шести десантных кораблей Северного и Балтийского флотов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России, передает РИА Новости.

Уточняется, что российские военные корабли «Петр Моргунов», «Георгий Победоносец», «Оленегорский горняк», «Королев», «Минск» и «Калининград» прибыли в сирийский Тартус в рамках учения ВМФ России, которое проводится под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.

На данный момент корабли находятся в порту, где пополняют запасы питьевой воды, горюче-смазочных материалов и продовольствия до требуемых норм.

Ранее стало известно, что в России могут построить новые большие десантные корабли (БДК). Генеральный директор Прибалтийского судостроительного завода (ПСЗ) «Янтарь» Илья Самарин отметил готовность предприятия продолжить серию БДК модернизированного проекта 11711 для Военно-морского флота (ВМФ) России. «С учетом специализации завода и большого опыта в освоении проектов военного назначения хотелось бы строить на наших площадях серию больших десантных кораблей, в которых нуждается ВМФ России», — отметил он.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США ввели санкции против ряда белорусов
В России ограничат наценку на ряд продуктов
В России пошутили о «двух правилах» США
Диетолог назвал способ расчета оптимального числа калорий
Биолог сравнила иммунитет против омикрона у вакцинированных и переболевших
Сотни тысяч Tesla оказались опасными
В Сирию прибыл отряд из шести военных российских кораблей
Российский С-400 прибыл на полигон под Брестом в рамках учений
Российское посольство оценило сценарий США о «вторжении» России на Украину
Женщина рассказала о заработке более 150 тысяч рублей в месяц на объятьях
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.