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В России захотели построить новые десантные корабли

Гендиректор ПСЗ «Янтарь»: завод может продолжить серию БДК проекта 11711

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

В России могут построить новые большие десантные корабли (БДК). Генеральный директор Прибалтийского судостроительного завода (ПСЗ) «Янтарь» Илья Самарин отметил готовность предприятия продолжить серию БДК модернизированного проекта 11711 для Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщает ТАСС.

«С учетом специализации завода и большого опыта в освоении проектов военного назначения хотелось бы строить на наших площадях серию больших десантных кораблей, в которых нуждается ВМФ России», — отметил он.

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По словам Самарина, во второй половине 2022 года на предприятии появятся свободные стапельные места после спуска заказов на воду. Он подчеркнул, что новые заказы позволят избежать простоя.

Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» построил два БДК проекта 11711 «Иван Грен» и «Петр Моргунов». Сейчас на предприятии работают над двумя кораблями модернизированного проекта 11711 «Владимир Андреев» и «Василий Трушин» для Военно-морского флота России.

Ранее Илья Самарин сообщил, что на ПСЗ формируют корпуса кораблей модернизированного проекта 11711. Он отметил, что график строительства кораблей скорректировали с учетом их модернизации.

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Даниил Иринин
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