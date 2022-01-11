В России начали формировать корпуса больших десантных кораблей

В России начали работу над большими десантными кораблями (БДК) модернизированного проекта 11711. На стапелях Прибалтийского судостроительного завода (ПСЗ) «Янтарь» формируют корпуса кораблей «Владимир Андреев» и «Василий Трушин». Об этом генеральный директор предприятия Илья Самарин сообщил ТАСС.

«Строительство этих БДК осуществляется по корректированному техническому проекту. Период производственного цикла строительства сегодня — стапельный. Идет формирование корпусов обоих кораблей», — сообщил гендиректор ПСЗ.

Самарин подчеркнул, что сроки строительства кораблей «Владимир Андреев» и «Василий Трушин» скорректировали с учетом их модернизации. По его словам, говорить о заводских ходовых испытаниях этих БДК преждевременно.

Ранее источник в судостроительной отрасли сообщил, что корабли проекта 11711 смогут нести большое количество морских мин. Это позволит БДК выполнять задачи минных заградителей.

В состав Военно-морского флота (ВМФ) России входит два корабля проекта 11711. Полное водоизмещение БДК превышает шесть тысяч тонн. Корабль может транспортировать до 36 единиц бронетехники.