Российский десантный корабль сможет перекрывать проливы

Большой десантный корабль проекта 11711 сможет перекрывать проливы. Для этого российское судно может нести морские мины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.

Собеседник агентства подчеркнул, что параметры БДК проекта 11711 позволяют принять большое количество морских мин, становясь минным заградителем. «Этого количества достаточно, чтобы заблокировать не только любую проливную зону, но и обширные морские акватории», — отметил он.

В состав Военно-морского флота (ВМФ) России входят корабли «Иван Грен» и «Петр Моргунов» проекта 11711. Еще два судна строят на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) по модернизированному проекту.

Полное водоизмещение кораблей проекта 11711 превышает шесть тысяч тонн. БДК способен вместить 300 десантников, или до 13 танков, или до 36 единиц легкой бронетехники.

В июле БДК «Орск» и «Саратов» выполнили упражнения по уничтожению мин в Черном море. Экипажи кораблей отработали прикрытие условной высадки морского десанта. БДК вели огонь по условным морским и воздушным целям.

В марте источник РИА Новости в судостроительной отрасли рассказал о характеристиках новых УДК проекта 23900. Он отметил, что корабли смогут вместить не более тысячи морских пехотинцев и четыре десантных катера в доковой камере.