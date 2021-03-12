Раскрыто преимущество российских «Мистралей» перед БДК

Российские универсальные десантные корабли (УДК) проекта 23900, строящиеся в Керчи (Крым) с использованием разработок по французскому вертолетоносцу Mistral, могут вмещать до тысячи морских пехотинцев. Преимущество российских «Мистралей» перед БДК раскрыл РИА Новости источник в судостроительной отрасли.

По словам собеседника, возводимые в Калининграде большие десантные корабли (БДК) улучшенного проекта 11711 вмещают до 300 пехотинцев. «На каждом корабле [проекта 23900] предусмотрен десант не более тысячи морпехов, соответственно, там будет доковая камера и в ней будет размещено до четырех десантных катеров», — сказал источник.

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В марте РИА Новости, ссылаясь на источник в в судостроительной отрасли, сообщили, что УДК проекта 23900 смогут нести на борту до 16 вертолетов, в частности, разведывательно-ударные Ка-52К «Аллигатор» и противолодочные Ка-27 и четыре беспилотника.

20 июля 2020 года в России произвели закладку сразу шести боевых кораблей, в частности, в Керчи началось строительство кораблей «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» проекта 23900.

В мае того же года журнал Forbes написал, что УДК проекта 23900 является клоном французского вертолетоносца Mistral.