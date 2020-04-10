Крым построит России два вертолетоносца за 100 миллиардов рублей

Расположенный в Крыму завод «Залив» построит два универсальных десантных корабля (УДК) за примерно 100 миллиардов рублей, соощил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, соглашение на постройку двух вертолетоносцев должно быть подписано в третьей декаде апреля, а закладка кораблей на керченском заводе запланирована на начало мая.

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«Головной корабль планируется передать флоту в 2026 году, второй вертолетоносец — в 2027 году», — сообщил источник.

В сентябре 2019 года агентство, ссылаясь на источники, сообщало, что УДК в Крыму будут заложены в мае текущего года. По словам собеседников, корабли будут обладать водоизмещением до 15 тысяч тонн. УДК смогут перевозить более 10 вертолетов, а также получат большую доковую камеру для десантных катеров.

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