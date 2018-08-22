Россия построит замену «Мистралям»

«Объединенная судостроительная корпорация» построит для ВМФ России экспедиционный корабль, совмещающий в себе функции десантного корабля и вертолетоносца, сообщил РИА Новости президент компании Алексей Рахманов.

«Мы будем в рамках действующей ГПВ (госпрограммы вооружений) строить экспедиционный корабль, корабль, который будет сочетать в себе функции вертолетоносца, десантного корабля. В нем может также размещаться мобильный госпиталь. Это должен быть универсальный корабль», — сказал глава корпорации на форуме «Армия-2018».

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В 2011 году Россия договорилась с Францией о строительстве двух универсальных десантных кораблей-вертолетоносцев семейства Mistral («Мистраль»). Контракт стоимостью 1,2 миллиарда евро из-за событий на Украине и введения санкций против России был разорван в 2015 году.

Ранее на военно-техническом форуме «Армия-2018» вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Минобороны России начало разработку нового самолета с вертикальным взлетом и посадкой.

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