Раскрыты преимущества российских кораблей будущего

Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» создает многоцелевой корвет проекта 20386, являющийся дальнейшим развитием и идущий на замену корветов проекта 20380 (20385), который сможет решать дополнительные задачи, в том числе в удаленной морской и океанской зонах, заявил ТАСС гендиректор бюро Александр Шляхтенко.

«Главными особенностями перспективного корвета являются сбалансированный состав вооружения, включающий временно устанавливаемые образцы модульного исполнения, интегрированную информационно-управляющую систему открытой архитектуры, новое радиоэлектронное вооружение, роботизированные комплексы», — заявил руководитель.

По его словам, в проекте применена «волнопрорезывающая» форма корпуса и использована комбинированная газотурбинная установка с частичным электродвижением. Особое внимание уделено защите по физическим полям (акустическим, тепловым, магнитным). «Также особенностью проекта является сокращенный экипаж, улучшенные условия обитаемости и увеличенная дальность плавания», — отметил Шляхтенко.

Отдельно руководитель отметил принцип модульности, принятый при создании проекта 20386. «Он заключается в оснащении корабля временно устанавливаемым вооружением, для размещения которого на корабле предусмотрен специальный грузовой отсек», — пояснил Шляхтенко.

По его мнению, это облегчает внедрение роботизации, что «связано с развивающейся тенденцией удаления личного состава от непосредственного контакта с противником». «Существенное отличие проекта 20386 от предыдущих проектов корветов заключается в широком использовании в качестве временно устанавливаемого вооружения роботизированных комплексов оружия и автономных необитаемых систем. Так, на корабле предполагается размещать дистанционно управляемые летательные аппараты, автономные подводные аппараты и безэкипажные катера», — сказал Шляхтенко.

По его словам, «на сегодняшний день вопрос с поставками отечественных двигателей для корветов проекта 20385 решен», однако «существует несколько направлений импортозамещения, по которым работы еще не завершены».

Головной корабль проекта 20386 «Дерзкий» заложен на Северной верфи в октябре 2016 года. На вооружение корвет планируется принять в 2022 году.

Сторожевые корабли ближней морской зоны (корветы) проекта 20380 могут вести борьбу с надводными кораблями и подводными лодками, а также могут быть использованы для огневой поддержки в ходе морских десантных операций. В настоящее время в составе ВМФ России находятся пять кораблей проекта 20380 («Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий», «Стойкий» и «Совершенный»). Всего российские военные должны получить десять таких корветов. Также один корабль проекта 20385 («Гремящий») испытывается, второй («Проворный») — строится.

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