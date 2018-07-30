Россия защитится десятками «Зубров» и «Мурен»

Опытный образец экраноплана «Орлан» с ракетным вооружением создадут в России до 2027 года. К этому же времени Россия обзаведется десятками кораблей на воздушной подушке «Зубр» и «Мурена», передает РИА Новости слова вице-премьера Юрия Борисова.

«В Государственной программе вооружения 2018-2027 годов есть опытно-конструкторская работа "Орлан", которая предусматривает строительство экраноплана. Опытный образец будет создан в рамках этой программы вооружения, он будет носить ракетное вооружение», — сказал военный.

По его словам, экраноплан будет использован для охраны Северного морского пути, где инфраструктура слабо развита. «Он может барражировать, закрывать эти районы. Внутренние моря тоже: Каспий, Черное море», — уточнил вице-премьер. Борисов добавил, что новый экраноплан может быть патрульным средством для спасения экипажей кораблей.

Также, отметил вице-премьер, до 2027 года Россия планирует построить нескольких десятков кораблей на воздушной подушке «Зубр» и «Мурена». «Хабаровский судостроительный завод всегда специализировался на алюминиевых корпусах. Я думаю, что сейчас ситуация на заводе пойдет на поправку. В госпрограмме вооружений заложено строительство кораблей на воздушной подушке "Зубр" и "Мурена": первые побольше, вторые поменьше. Заказы на них будут там размещаться», — сказал Борисов.

Экраноплан способен совершать полет над водой с использованием аэродинамической подъемной силой, генерируемой на воздушном крыле, корпусе или их частях, которые предназначены для использования действия экранного эффекта. Экраноплан обычно выполняет полеты на меньшей высоте, чем обычный самолет, но движется с более высокой скоростью, чем корабль.

Корабли на воздушной подушке могут передвигаться по земле, обходя рвы, траншеи и минные заграждения, двигаться по болотам и высаживать десант в глубине обороны противника. Для данных кораблей доступно для высадки десанта до 70 процентов общей длины береговой линии морей и океанов мира.

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Малые десантные корабли на воздушной подушке проекта 12322 «Зубр» считаются самыми большими кораблями на воздушной подушке в мире. «Зубр» способен перевозить три основных танка весом до 150 тонн или 10 бронетранспортеров и 140 человек десанта.

Десантные катера на воздушной подушке проекта 12061 «Мурена» предназначены для высадки десанта на необорудованное побережье. Катер имеет водоизмещение 150 тонн, его длина составляет 31,3 метра, ширина — 14,6 метра. «Мурена» способна развивать скорость 55 узлов (102 километра в час) и перевозить один танк, две боевые машины пехоты или 130 человек десанта. На вооружении корабля стоят две 30-миллиметровые автоматические артиллерийские установки АК-306, два гранатомета АГС-17 «Пламя».

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