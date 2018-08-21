Россия создаст истребитель для авианосца

Минобороны начало разработку нового самолета с вертикальным взлетом и посадкой. Об этом на открытии военно-технического форума «Армия-2018» заявил вице-премьер Юрий Борисов. Его слова приводит РИА Новости.

«Сейчас ведутся работы над концептуальной моделью, прототипами. Безусловно, это будущее. Для всех типов авианесущих кораблей необходим будет новый парк летательных аппаратов. Именно для этого используются различные технологии, которые позволяют обеспечить укороченные взлет и посадку либо просто вертикальный взлет», — сказал он.

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По его словам, «концептуально такие работы ведутся в Минобороны с прошлого года», а сроки создания нового самолета определяются технологическим циклом. «Как правило, это семь-десять лет, если выходить в серию», — пояснил Борисов.

Самолеты вертикального взлета и посадки (более 230 истребителей Як-38) производил СССР. Як-38 должны были заменить Як-141, однако в 2004 году программу свернули. В СССР Як-38 базировался на авианесущих крейсерах проекта 1143 («Киев», «Минск», «Новороссийск» и «Баку»), проданных за рубеж.

В настоящее время в распоряжении России имеется только один авианосец («Адмирал Кузнецов»), находящийся до 2021 года на ремонте. Корабль должен получить новое энергетическое оборудование и вооружение.

В июле 2018 года научный руководитель Крыловского государственного научного центра Валерий Половинкин заявил, что России требуется минимум четыре авианосца (по два на Северный и Тихоокеанский флоты), которые раньше 2030–35 года построены не будут.

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