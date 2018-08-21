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«Алмаз-Антей» рассказал о замене С-500

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Для зенитных ракетных систем будущего дальность не будет самым главным параметром, заявил телеканалу «Звезда» генеральный директор российского концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Ян Новиков.

По словам менеджера, сегодня в мире идет мощнейшее развитие как средств нападения, так и средств отражения и противодействия.

«Для систем будущего требуются другие качества, чем дальность. Дальности в 500 километров вполне достаточно для того, чтобы отогнать средства управления ("АВАКСы", помехопостановщики), для них требуются другие качества, которые я не вполне волен открывать», — сказал Новиков.

В настоящее время «Алмаз-Антей» завершает разработку перспективной системы противовоздушной обороны С-500 «Прометей». Комплекс является развитием РЛС 96Л6Е, применяемой в С-300 и С-400. Радар-обнаружитель такой системы снабжен активной фазированной антенной решеткой и применяется для обнаружения и сопровождения целей во всем диапазоне высот, опознавания их принадлежности по принципу «свой-чужой». Дальность поражения С-500 маневрирующих целей, в том числе находящихся в космосе, оценивается в 200 километров.

В апреле 2018 года работа всевысотного радара-обнаружителя «Енисей» из комплекта С-500 «Прометей» впервые попала на видео.

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