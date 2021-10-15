Россия с неизвестной целью переименовала свои корветы

Два строящихся корвета проектов 20380 и 20386 переименованы, сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в кораблестроительной отрасли.

Собеседники рассказали, что корвет «Ретивый» проекта 20380 стал называться «Меркурием», а корвету «Меркурий» проекта 20386 вернули прежнее имя «Дерзкий».

Инициатива переименования кораблей, согласно источникам, принадлежит Главному командованию Военно-морского флота (ВМФ) России. «Цель подобных переименований неизвестна», — отмечает агентство.

В июне издание The National Interest написало, что российские корветы проекта 20386 типа «Меркурий» могут столкнуться с теми же проблемами, что и американские прибрежные боевые корабли типов Freedom и Independence. Среди проблем, которые могут сопровождать постройку перспективного российского корабля, называются перерасход средств и технические неполадки. В частности, говорится о неудачном выборе двигательной установки, неоптимальной конструкции радиолокационной системы и недостаточной боеспособности корвета.

Спуск на воду головного корвета «Меркурий» проекта 20386 состоялся в марте. При закладке в октябре 2016 года данный корвет получил имя «Дерзкий». В апреле 2019 года при стыковке блоков корпуса корабль назывался «Меркурием».

Корвет «Ретивый» проекта 20380 заложен в феврале 2015 года. Спущен на воду в марте 2020 года.