Российские стелс-корветы вооружат роботами-охотниками

Минобороны России прорабатывает вопрос об оснащении корветов-невидимок проекта 20380 подводными роботами-охотниками. Об этом пишут «Известия».

На дроны планируют повесить функцию по поиску уничтожению мин, что позволит кораблям обойтись без помощи вспомогательных кораблей-тральщиков. В итоге это решение должно привести к дополнительному снижению заметности боевой единицы и ее автономности.

Военный историк Дмитрий Болтенков отметил, что это решение в случае утверждения может стать настоящим прорывом в российском кораблестроении. Он указал, что до этого момента корветы не оснащались противоминными комплексами.

Предположительно, речь идет о противоминной системе «Диамант», которая включает в себя два легких катера, оснащенных специальными подводными роботами, гидроакустичесчкими средствами и магнитомерами. Устройство может обезвреживать взрывоопасные объекты в радиусе 10 километров и на глубине до 100 метров. О разработке других подобных систем не неизвестно.

В декабре 2020 года The National Interest включил гвардейский корвет «Сообразительный» проекта 20380 в пятерку самых опасных кораблей Военно-морского флота России, которые «нельзя недооценивать». Авторы отметили стоящую на корвете систему «Пакет-Е/НК», которая «не имеет аналогов в мире в том смысле, что позволяет запускать» из одной и той же установки малогабаритную тепловую торпеду (МТТ) и реактивную противоторпеду М-15.

Ранее сообщалось, что новейший корвет проекта 20386 «Меркурий» первым из российских кораблей будет построен полностью по технологии «стелс». Собеседники агентства ТАСС указали, что ранее на российских кораблях использовались лишь отдельные элементы стелс-технологий, однако полностью концепция малозаметного корабля пока не была реализована. По задумке проектировщиков, «100-метровый корабль будет отражать радиосигнал как небольшая лодка» благодаря радиопоглощающему покрытию по всей площади объекта, особой форме надстройки и инновационным материалам и краскам.