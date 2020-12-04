В США назвали пятерку опаснейших кораблей ВМФ России

В публикации американского журнала The National Interest названы пять самых опасных кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России, которые «нельзя недооценивать», поскольку «они обладают серьезной огневой мощью».

Первым в списке находится тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» проекта 1144 «Орлан», «являющийся крупнейшим надводным боевым кораблем в мире». В публикации говорится, что основная цель таких тяжелых ракетных крейсеров «заключается в преследовании и нейтрализации американских авианосцев».

Вторым «опасным кораблем» в публикации называется ракетный крейсер «Москва» проекта 1164 «Атлант», который тоже, как и «Петр Великий», спроектирован как «убийца авианосцев», но с большим упором на экономичность.

Третьи кораблем в списке The National Interest стал гвардейский корвет «Сообразительный» проекта 20380, оснащенный системой «Пакет-Е/НК», которая «не имеет аналогов в мире в том смысле, что позволяет запускать» из одной и той же установки малогабаритную тепловую торпеду (МТТ) и реактивную противоторпеду М-15.

Четвертым в перечне журнала значится эскадренный миноносец «Настойчивый» проекта 956-А «Сарыч», вооруженный «грозными» сверхзвуковыми маловысотными противокорабельными крылатыми ракетами П-270 «Москит».

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Последним в списке находится находящийся на ремонте единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» проекта проекта 1143.5, который «остается серьезной угрозой для конкурентов Кремля, поскольку дает России гораздо больше возможностей для проецирования своей авиации по всему миру».

В мае ТАСС, ссылаясь на опубликованные на сайте госзакупок материалы, сообщило, что внешние поверхности «Адмирала Кузнецова», в настоящее время находящегося на ремонте в мурманском филиале «Звездочки», планируется покрасить до 1 сентября 2022 года.

В декабре 2019 года в The National Interest назвали «Адмирал Кузнецов» и другие советские крейсеры проекта 1143 «Кречет» «просто куском ржавчины».