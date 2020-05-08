Российский «Адмирал Кузнецов» покрасят

Внешние поверхности единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов», в настоящее время находящегося на ремонте в мурманском филиале «Звездочки», планируется покрасить до 1 сентября 2022 года, сообщает ТАСС, ссылаясь на опубликованные на сайте госзакупок материалы.

Стоимость соответствующих работ превышает четверть миллиарда рублей. Агентство отмечает, что согласно общепринятой практике окончание покрасочных работ предваряет отправку корабля на заводские испытания.

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В декабре 2019 года в американском журнале The National Interest назвали «Адмирал Кузнецов» и другие советские крейсеры проекта 1143 «Кречет» «просто куском ржавчины».

В октябре 2018 года издание Business Insider написало, что российские корабли, отправляющиеся в дальнее плавание во время учений НАТО в сопровождении буксировочной техники, выступают знаковым свидетельством самой большой проблемы Военно-морского флота России.

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