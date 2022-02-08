Стало известно о причинах отмены встречи главы МИД Германии и Зеленского

Встреча министра иностранных дел Германии Анналены Бербок с президентом Украины Владимиром Зеленским была отменена из-за отказа Берлина оказывать военную помощь Киеву, а также разногласий по поводу российского газопровода «Северный поток-2». Об этом стало известно журналисту CNN Дрейку Тапперу.

Журналист со ссылкой на «источник, близкий к украинскому правительству», заявил, что отмена встречи произошла из-за главы МИД ФРГ заявить, что Германия откажется от трубопровода «Северный поток 2», даже если Россия «вторгнется» на Украину.

Также встреча не состоялась из-за отказа Германии «оказывать Киеву какую-либо военную помощь прямо или косвенно». «Многие в Восточной Европе и Киеве все чаще рассматривают Германию, скорее, как союзника России, чем как союзника Запада. И они так себя ведут — посмотрите на бывшего канцлера Шредера», — отметил собеседник телеканала.

Об отмене запланированного мероприятия стало известно в понедельник, 7 февраля. Согласно данным источников агентства Reuters, переговоры дипломата и главы республики были отменены из-за «проблем с графиками». Отмечалось, что вместо этого Бербок встретится с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем.