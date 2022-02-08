Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Стало известно о причинах отмены встречи главы МИД Германии и Зеленского

CNN сообщил, что встреча главы МИД ФРГ и Зеленского отменилась из-за «Северного потока-2»

Фото: Reuters

Встреча министра иностранных дел Германии Анналены Бербок с президентом Украины Владимиром Зеленским была отменена из-за отказа Берлина оказывать военную помощь Киеву, а также разногласий по поводу российского газопровода «Северный поток-2». Об этом стало известно журналисту CNN Дрейку Тапперу.

Журналист со ссылкой на «источник, близкий к украинскому правительству», заявил, что отмена встречи произошла из-за главы МИД ФРГ заявить, что Германия откажется от трубопровода «Северный поток 2», даже если Россия «вторгнется» на Украину.

Также встреча не состоялась из-за отказа Германии «оказывать Киеву какую-либо военную помощь прямо или косвенно». «Многие в Восточной Европе и Киеве все чаще рассматривают Германию, скорее, как союзника России, чем как союзника Запада. И они так себя ведут — посмотрите на бывшего канцлера Шредера», — отметил собеседник телеканала.

Об отмене запланированного мероприятия стало известно в понедельник, 7 февраля. Согласно данным источников агентства Reuters, переговоры дипломата и главы республики были отменены из-за «проблем с графиками». Отмечалось, что вместо этого Бербок встретится с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин заявил об игнорировании Западом озабоченности России по безопасности
В Роспотребнадзоре рассказали о течении омикрона у детей
Валиева ответила на пост оценившего ее выступление актера Болдуина
В МИД России раскрыли бредовую идею Запада
Канцлер Германии охарактеризовал разговор с Байденом как «очень личный»
Найден способ уменьшить вред от коров с помощью водорослей
Киты-убийцы впервые напали на крупнейшее животное в мире на глазах ученых
Назван возможный новый глава НАТО
Раскрыто меню обеда Путина и Макрона
Раскрыты два закона питания для продления жизни
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.