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Лидер партии Саакашвили оказался противником его возвращения в Грузию

Лидер ЕНД Мелия оказался противником возвращения экс-президента Саакашвили
Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Лидер основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия оказался противником его возвращения на родину. Об этом сообщает «Новости — Грузия».

Проправительственный телеканал «Имеди» опубликовал видеозапись, снятую в ходе акции протеста во дворе Тбилисского городского суда, на которой Мелия говорит сторонникам, что был категорически против возвращения Саакашвили.

«По Мише были мои партнерские, дружеские, коллегиальные предупреждения. Я знал о настрое американцев и европейцев и говорил [Саакашвили] не поднимать голос. Я был категорически против, потому что знал, что заграница не поддержит», — говорит Мелия на записи и добавляет, что лозунг «Свободу Мише» не должен становиться главной идеей партии.

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Председатель ЕНД прокомментировал появление видео. Он заявил, что действительно был против возвращения экс-президента, о чем говорил публично. «Да, я, как и Миша, не считаю, что Мишина свобода — единственная идея, которая должна вывести людей», — добавил он.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину после восьми лет эмиграции для участия в протестах. Ранее он был заочно приговорен к шести годам тюрьмы по делам об убийстве банкира и избиении депутата. Теперь бывший президент обвиняется в незаконном пересечении границы, жестком разгоне оппозиционного митинга в 2007 году и растрате госсредств. Под арестом Саакашвили 50 дней держал голодовку, после чего был переведен в военный госпиталь.

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София Сарджвеладзе
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