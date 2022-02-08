В Минске задержан начальник отдела сотового оператора за «слив» данных силовиков

В Минске pадержан начальник отдела оператора сотовой связи Life по обвинению в «сливе» персональных данных силовиков. Об этом во вторник, 8 февраля, сообщает Telegram-канал Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел (ГУБОП МВД) Белоруссии.

В ведомстве заявили, что в 2020 году задержанный просматривал Telegram-каналы, в которых размещали персональные данные госслужащих и сотрудников органов внутренних дел.

«Заметив, что во многих публикациях есть пробелы по имеющимся персональным данным, решил, что их нужно заполнить. В случае, если опубликованный человек или его семья пользовались услугами оператора сотовой связи Life, имеющиеся сведения передавались администраторам каналов и размещались в публичном доступе», — сказано в сообщении.

Предполагалось, что силовики столкнутся с круглосуточным буллингом или станут жертвами психов-одиночек, считают в ГУБОП.

МВД опубликовало видео с задержанным, который говорит на камеру, что раскаивается в содеянном.

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись президентские выборы. Центризбирком объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а главный оппозиционный кандидат, жена арестованного блогера Светлана Тиханвоская — 10 процентов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжались несколько месяцев.

Первые акции были жестко разогнаны с помощью спецсредств. Известно о нескольких погибших протестующих. Ряд оппозиционеров получили большие тюремные сроки или бежали из страны.