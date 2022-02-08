Стало известно о недовольстве военных действиями Белого дома в Афганистане

Американские военные были недовольны действиями, которые чиновники из Белого дома предпринимали при эвакуации граждан США из Афганистана в августе 2021 года. Об этом стало известно The Washington Post из многостраничного отчета-расследования, в рамках которого была изучена вся операция по выводу американцев из Афганистана.

Как следует из документа, высокопоставленные чиновники в Вашингтоне на протяжении долгого времени отказывались замечать укрепление позиций радикального движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) в Афганистане и сопротивлялись попыткам американских военных как можно раньше начать эвакуацию из страны граждан США и сотрудничавших с ними местных жителей. Опрошенные в ходе расследования военнослужащие пояснили, что Минобороны США начало планировать операцию по выводу американских войск из Афганистана за несколько месяцев до захвата власти талибами.

При этом сотрудники американского посольства в Афганистане сопротивлялись сокращению своего присутствия в стране и не желали видеть реальную угрозу в продвижении бойцов «Талибана» по республике. Военным запрещали обсуждать планы о возможной масштабной эвакуации с кем-либо кроме официальных представителей Великобритании, что существенного затрудняло подготовку к выводу войск. Кроме того, чиновники из администрации президента США Джо Байдена опасались, что если Вашингтон заранее начнет спешно эвакуировать своих граждан, представители других стран также быстро решат покинуть Афганистан, что в свою очередь ускорило бы крах местного правительства.

По словам одного из офицеров, даже в день, когда талибы взяли столицу Афганистана Кабул, некоторые сотрудники Госдепартамента, работавшие в посольстве, продолжали буднично заниматься своими делами, не осознавая серьезности ситуации, а некоторые из них были пьяны и пытались спрятаться в своих кабинетах.

В результате подобной реакции со стороны администрации Байдена, считают военные, американская армия лишилась возможности заранее подготовить свои силы. В связи с этим США пришлось вывозить свои войска в куда более сжатые сроки и в условиях повышенной опасности.

1 мая начался официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий. После этого обстановка в стране обострилась, активизировались силы «Талибана». 15 августа боевики объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. 31 августа весь иностранный контингент покинул республику.