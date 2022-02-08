Байден рассказал о «вторжении» Германии на Украину

Президент США Джо Байден оговорился, рассказывая о возможных мерах против России на случай ее «вторжения» на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

В своей речи на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем президент чуть не сказал, что Германия намерена напасть на Украину.

«Позвольте мне ответить сначала на первый вопрос. Если Германия... если Россия вторгнется, то есть если танки и войска пересекут границу Украины снова, тогда "Северного потока-2" не станет, мы положим ему конец», – заявил президент США.

На той же пресс-конференции канцлер Шольц отметил, что Германия и США, говоря о судьбе российского газопровода, действуют абсолютно едино. Он отметил, что против России могут быть введены жесткие санкции, и это будут согласованные и единые меры со стороны Запада.