Посол в ФРГ объяснил отказ Германии поставлять оружие Украине

В Германии существуют внутренние положения, предписывающие не поставлять оружие в зоны конфликтов, поскольку это не способствует мирному урегулированию конфликта. Об этом сообщил посол России в ФРГ Сергей Нечаев, пишет РИА Новости.

По его словам, Берлин делает акцент на дипломатические усилия и переговорный процесс. Дипломат также отметил, что особенности в позиции властей Германии по данному вопросу связаны с историческим опытом. Нечаев объяснил, что поставка оружия на Украину, «чтобы из него стреляли в русских, пробуждает некоторые исторические параллели». Он подчеркнул, что в Берлине это понимают.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц объяснил отказ Берлина поставлять оружие Киеву. По его словам, в вопросе возможных поставок вооружений в «кризисные регионы» играют большую роль жесткие экспортные ограничения.