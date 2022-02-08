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Посол в ФРГ объяснил отказ Германии поставлять оружие Украине

Посол Нечаев объяснил отказ ФРГ поставлять оружие Киеву историческими параллелями
Сергей Нечаев

Сергей Нечаев. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В Германии существуют внутренние положения, предписывающие не поставлять оружие в зоны конфликтов, поскольку это не способствует мирному урегулированию конфликта. Об этом сообщил посол России в ФРГ Сергей Нечаев, пишет РИА Новости.

По его словам, Берлин делает акцент на дипломатические усилия и переговорный процесс. Дипломат также отметил, что особенности в позиции властей Германии по данному вопросу связаны с историческим опытом. Нечаев объяснил, что поставка оружия на Украину, «чтобы из него стреляли в русских, пробуждает некоторые исторические параллели». Он подчеркнул, что в Берлине это понимают.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц объяснил отказ Берлина поставлять оружие Киеву. По его словам, в вопросе возможных поставок вооружений в «кризисные регионы» играют большую роль жесткие экспортные ограничения.

Ксения Назарова
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