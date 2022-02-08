Стала известна реакция «русских хакеров» на аресты REvil

«Русские хакеры» сделали своим приоритетом вопросы обеспечения собственной безопасности после арестов других киберпреступников, в том числе из группировки REvil. О такой реакции даркнета на происходящие события в беседе с «Лентой.ру» рассказал генеральный директор и основатель Group-IB Дмитрий Волков.

«Безопасность и анонимность стали приоритетами после прецедентов с закрытием серверов REvil, арестов членов группировки, а также задержанием в России преступников, которые помогали обналичивать доходы киберпреступников. Другим катализатором этого стал выход борьбы с программами-шифровальщиками на государственный уровень», — сказал Волков.

При этом партнерские программы, с помощью которых в даркнете распространяются шифровальщики, стали более закрытыми. Теперь принять участие в подобном проекте можно только в случае личного знакомства с его организатором. Все это, по данным аналитиков Group-IB, происходит на фоне консолидации даркнета вокруг программ-вымогателей и занимающихся ими группировок.

«Весь криминальный андеграунд объединяется вокруг шифровальщиков. Работа нашлась всем: и тем, кто продает доступы к взломанным компаниям, и тем, кто их атакует, и тем, кто ведет переговоры о выкупе или выкладывает похищенные данные в даркнете. На этом рынке будут постоянно появляться новые группировки, пересобранные из прежних объединений», — уверен Волков.

По данным Group-IB, основной перечень жертв на страновом уровне, а также отраслевые предпочтения хакеров остались неизменными. В глобальном масштабе почти половина атак шифровальщиков приходится на США (49,2 процента за 2021 год). Далее с большим отставанием следуют Канада (5,6 процента) и Франция (5,2 процента). Чаще всего атакуются производственные предприятия (9,6 процента атак), сфера недвижимости (9,5 процента) и транспортная отрасль (8,2 процента).

«А вот своих жертв злоумышленники перед атакой стали проверять более тщательно. Это стало заметно после атаки шифровальщика на больницу в Германии, в результате чего погиб человек, а также после нападения на Colonial Pipeline, которое привлекло внимание американских властей. При этом отдельные группы, конечно, могут нарушить эти негласные запреты», — заключил Волков.

Ранее стало известно о том, что больше половины россиян никак не защищают свои гаджеты, что делает их беззащитными перед атаками хакеров. По данным проведенного ESET исследования, ни базовые, ни продвинутые способы защиты электронных устройств не используют 54 процента жителей страны.