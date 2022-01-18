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Названо количество беззащитных перед атаками хакеров россиян

ESET: 54 процента россиян никак не защищают свои гаджеты

Фото: Shutterstock

Больше половины россиян никак не защищают свои гаджеты, что делает их беззащитными перед атаками хакеров. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики компании ESET, которые назвали количество потенциальных жертв киберпреступлений.

По данным проведенного ESET исследования, ни базовые, ни продвинутые способы защиты электронных устройств не используют 54 процента жителей страны. Речь идет о ноутбуках, планшетах, смартфонах и другой технике. При этом каждый третий россиянин (35 процентов) просто забывает о необходимых мерах предосторожности. Еще 19 процентов просто не видят необходимости в снижении киберрисков.

Остальные 46 процентов применяют различные инструменты защиты. Самая популярная мера — установка антивирусных программ. Реже россияне включают двухфакторную аутентификацию и используют менеджеры паролей.

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Почти половина участников исследования считают, что ни одна из представленных на рынке операционных систем для мобильных устройств не дает принципиального преимущества в защите от хакеров. Более того, они уверены в их уязвимости перед вирусами или взломщиками.

Говоря о местах, где хранится ценная для них информация, россияне отметили, что предпочитают электронную почту и мессенджеры (63 процента ответов), фотогалереи (53 процента), историю браузера (47 процентов), папки со скачанными файлами (40 процентов), приложения для создания заметок (25 процентов) и электронные календари (18 процентов).

При этом лишь каждый третий житель страны (34 процента) ни при каких обстоятельствах не передает свои гаджеты другим людям. Все остальные при необходимости могут дать ноутбук, смартфон или умные часы членам семей, друзьям, коллегам и так далее.

Тем временем названы перспективы объединения хакеров и ОПГ. Руководитель центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании «Инфосистемы Джет» Алексей Мальнев в беседе с «Лентой.ру» заявил, что этот тренд может зародиться уже в ближайшее время, а его драйвером станут сложности, которые киберпреступники испытывают с выводом и легализацией доходов.

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Артур Галеев
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