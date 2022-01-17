Названы перспективы объединения хакеров и ОПГ

Мировое хакерское сообщество и организованные преступные группировки (ОПГ) могут пойти по пути объединения усилий. О перспективе их сотрудничества в беседе с «Лентой.ру» рассказал руководитель центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании «Инфосистемы Джет» Алексей Мальнев.

Он отметил, что этот тренд может зародиться уже в ближайшее время, а его драйвером Мальнев назвал те сложности, которые киберпреступники испытывают с выводом и легализацией доходов. «Традиционные» преступные группировки могут помочь хакерам с этим.

«А для традиционной преступности киберпространство — очевидно новое поле для деятельности, куда постепенно перейдут все криминальные финансы и где легче оставаться анонимным. И объединение сил даст новые возможности для реализации сложных и рискованных схем социальной инженерии», — отмечает Мальнев.

При этом, по его словам, пока непонятно, у какого из двух миров будут лидирующие позиции в новом союзе. По мнению Мальнева, в долгосрочной перспективе именно хакеры поглотят традиционную преступность.

Тем временем кибермошенники стали чаще применять методы социальной инженерии против простых россиян. Среди тем, которые преступники использовали для обмана жителей страны в 2021 году, эксперты особенно отметили пандемию коронавируса.