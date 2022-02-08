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В Европе допустили кабульский сценарий для Киева

Шведский парламентарий призвал обеспечить безопасность представителей посольства в Киеве

Фото: Pixabay

Шведский парламентарий Бьорн Седер призвал поднять вопрос о необходимости обеспечить безопасность представителей посольства страны на Украине и допустил, что в Киеве может произойти кабульский сценарий. Об этом сообщает RT.

По его словам, США и Великобритания собираются вывести некоторых сотрудников своих дипмиссий из Киева. Там пояснили, что к принятию такого решения их побудила якобы «нарастающая угроза со стороны России».

При этом Швеция и другие страны Европы пока не предпринимают аналогичных шагов, пояснил депутат. Однако он напомнил, что МИД страны «с опозданием» отреагировал на афганские события в части эвакуации персонала из посольства в Кабуле после захвата «Талибаном» (террористическая организация, запрещенная в России) власти в Афганистане.

Сообщения о «планах России по вторжению на Украину» появились в американских СМИ осенью 2021 года. Их быстро подхватили американские и украинские политики. На фоне этих заявлений Киеву удалось добиться новых поставок вооружений из стран НАТО. В Москве опровергают сообщения об агрессивных планах в отношении Украины.

Марина Совина
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