В Испании закрыли дело о подкупе судьи вором в законе Шакро Молодым

В Испании закрыли дело о подкупе судьи ради смягчения наказания, в котором подозревали главного российского вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой). Об этом сообщает газета La Razón со ссылкой на собственный источники.

Информация о возможном подкупе появилась в СМИ в октябре 2021 года. В переписке по другому уголовному делу следственный суд №1 Барселоны обнаружил упоминание Шакро Молодого. В материалах говорилось, что выданный Испании по подозрению в отмывании денег Шакро через своего адвоката за взятку добился снижения срока наказания.

Юрист вора в законе заявил, что никаких противозаконных действий в интересах клиента не совершал. Материалы расследования были переданы в суд Мадрида, который уже через пять дней закрыл дело лидера российского преступного мира за недостатком улик.

В 2005 году Испания провела масштабную операцию против русской мафии, получившую название «Оса». Тогда Калашову удалось скрыться от полиции, однако в 2006 году он был задержан в Объединенных Арабских Эмиратах и выдан испанским властям.

В июне 2010 года испанский суд приговорил криминального авторитета к 7,5 года тюрьмы и штрафу в 20 миллионов евро за отмывание денег. В 2014 году Шакро Молодой вернулся в Россию, где в 2018 году его приговорили к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы за вымогательство.