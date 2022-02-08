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Совкомбанк подписал обязательство ООН Climate Neutral Now

Совкомбанк присоединился к климатической инициативе ООН Climate Neutral Now.

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Совкомбанк присоединился к климатической инициативе ООН Climate Neutral Now. Целью этого шага является повышение прозрачности своей нефинансовой отчетности, а также поддержка экологических целей, отметили в кредитной организации. Как первый российский банк, подписавший обязательство, Совкомбанк будет измерять, сокращать и ежегодно отчитываться о выбросах парниковых газов.

В настоящее время Совкомбанк является одним из ведущих амбассадоров перехода к низкоуглеродной экономике. В своем Отчете об устойчивом развитии за 2020 год банк установил новые цели в области устойчивого развития, в том числе достижение нулевых выбросов парниковых газов от собственной деятельности к 2030 году и от операционных и сопутствующих выбросов к 2055 году. Присоединившись в декабре 2021 года к Net-Zero Banking Alliance (NZBA), Совкомбанк объявил о стремлении достичь показателя нулевых выбросов парниковых газов, связанных с операционной и финансовой деятельностью, уже к 2050 году.

«Мы активно участвуем в инициативах, направленных на трансформацию и переход к низкоуглеродной экономике, в том числе чтобы вдохновить и поощрить действия наших клиентов в достижении их ESG целей. Мы гордимся, что стали первым российским банком, подписавшим глобальное обязательство программы Climate Neutral Now и содействуем реализации целей национальной и глобальной климатической нейтральности», — отметил председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.

Инициатива Climate Neutral Now создана Рамочной конвенцией ООН об изменении климата (РКИК ООН) в качестве инструмента повышения осведомленности, укрепления совместных усилий по сокращению углеродного следа. Таким образом, инициатива является инструментом, способствующим оценке углеродного следа и целям Парижского соглашения — достижению климатически нейтрального (net-zero) мира к 2050 году.

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Татьяна Романова
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