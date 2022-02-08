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В Кремле объяснили очень длинный стол между Путиным и Макроном

Песков связал выбор стола для переговоров Путина и Макрона с эпидемиологическими мерами

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Выбор стола для переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона был связан со сложившейся в мире ситуацией с коронавирусом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Подъем» в своем Telegram-канале.

«Исключительно эпидемиологические меры», — объяснил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее ряд зарубежных изданий обратили внимание на очень длинный стол, за которым сидели Путин и Макрон во время переговоров в Москве. В частности, британская газета The Sun отметила, что президент России провел встречу со своим французским коллегой, усадив его на другом конце большого стола, чтобы держаться на расстоянии. В свою очередь журналисты Daily Mail предположили, что таким образом Путин хотел указать на пропасть, существующую в настоящее время между Россией и Западом.

Ранее фотография, на которой лидеры двух стран запечатлены в момент встречи в Кремле, стала мемом в соцсетях. В частности, пользователи шутили, что именно из-за длины стола переговоры Путина и Макрона длились так долго.

Переговоры лидеров двух стран прошли в Кремле 7 февраля и продолжались более пяти часов. По итогам Путин заявил, что встреча с Макроном прошла в деловом ключе, она была содержательной и полезной. Глава государства также уточнил, что обсудил с французским президентом вопросы нерасширения НАТО и ситуацию вокруг Украины.

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Варвара Кошечкина
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