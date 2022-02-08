Названа дата суда «Газпрома» и PGNiG о цене поставок газа для Польши

Судебные заседания по делу «Газпрома» с компанией PGNiG (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo) о цене поставок российского газа для Польши начнутся во вторник 8 февраля. Такую дату назвали в Апелляционному суде округа Свеа в Стокгольме, передает РИА Новости.

Слушания продлятся до 10 февраля, они пройдут в открытом режиме, но с некоторыми ограничениями по количеству мест, сообщила агентству представитель суда.

14 января стало известно, что «Газпром» подал иск в Арбитражный суд специального назначения в Стокгольме, в котором потребовал увеличения цены контракта на поставку газа в Польшу по Ямальскому газопроводу. PGNiG считает требования необоснованными.

«Газпром», в свою очередь, требует пересмотра условий контакта от 8 декабря 2017 и 9 ноября 2020 года, уточнили в компании.

