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Названа дата суда «Газпрома» и PGNiG о цене поставок газа для Польши

Слушания по делу «Газпрома» и польской PGNiG о цене поставок начнутся 8 февраля 2022 года

Фото: Ministry of Energy Russia/ Globallookpress.com

Судебные заседания по делу «Газпрома» с компанией PGNiG (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo) о цене поставок российского газа для Польши начнутся во вторник 8 февраля. Такую дату назвали в Апелляционному суде округа Свеа в Стокгольме, передает РИА Новости.

Слушания продлятся до 10 февраля, они пройдут в открытом режиме, но с некоторыми ограничениями по количеству мест, сообщила агентству представитель суда.

14 января стало известно, что «Газпром» подал иск в Арбитражный суд специального назначения в Стокгольме, в котором потребовал увеличения цены контракта на поставку газа в Польшу по Ямальскому газопроводу. PGNiG считает требования необоснованными.

«Газпром», в свою очередь, требует пересмотра условий контакта от 8 декабря 2017 и 9 ноября 2020 года, уточнили в компании.

Марина Совина
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