Названа дата завершения волны коронавируса в России

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с URA.RU заявил, что ситуация с омикрон-штаммом в России должна стабилизироваться к середине марта.

По словам эксперта, опыт России, куда штамм омикрон пришел позднее, полностью копирует западный. «В этот раз мы удивительном образом повторяем то, что происходило в западных странах. Обычно у нас волны широкие, не такие пикообразные», — заявил он. Волчков отметил, что из-за огромной территории страны «волна» приходит в регионы в разное время. «Думаю, что основной спад заболеваемости произойдет в первую-вторую недели марта», — назвал срок вирусолог. Он считает, что власти не случайно объявили о завершении нового порядка оформления дистанционных больничных к 15 марта.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко на совещании Координационного совета по борьбе с коронавирусом под председательством премьер-министра Михаила Мишустина назвал дату, до которой будет действовать новый порядок оформления дистанционных больничных листов.