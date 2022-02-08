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Названа дата завершения волны коронавируса в России

Вирусолог Волчков заявил о спаде волны омикрон-штамма в России к 15 марта

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с URA.RU заявил, что ситуация с омикрон-штаммом в России должна стабилизироваться к середине марта.

По словам эксперта, опыт России, куда штамм омикрон пришел позднее, полностью копирует западный. «В этот раз мы удивительном образом повторяем то, что происходило в западных странах. Обычно у нас волны широкие, не такие пикообразные», — заявил он. Волчков отметил, что из-за огромной территории страны «волна» приходит в регионы в разное время. «Думаю, что основной спад заболеваемости произойдет в первую-вторую недели марта», — назвал срок вирусолог. Он считает, что власти не случайно объявили о завершении нового порядка оформления дистанционных больничных к 15 марта.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко на совещании Координационного совета по борьбе с коронавирусом под председательством премьер-министра Михаила Мишустина назвал дату, до которой будет действовать новый порядок оформления дистанционных больничных листов.

Марина Совина
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