Депутат Госдумы Дмитрий Новиков усомнился во влиянии Европы на Украину и, в частности, в способности лидера Франции Эммануэля Макрона заставить Киев выполнить Минские соглашения. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что, выбирая между Европой и США, Киев всегда прислушивается к последним, а Вашингтон не кажется заинтересованным в деэскалации.

Газета Financial Times со ссылкой на французские источники оценила переговоры президентов России и Франции как шаг к разрешению напряженности вокруг Украины. Издание отмечает, что Москва «продвинулась к деэскалации» после встречи лидеров в Кремле.

«Сами придумали, сами испугались»

«Прежде чем говорить о деэскалации, нужно ответить на вопрос: а была ли вообще эскалация? Запад пытался говорить о том, что источник эскалации — именно Россия, но моя точка зрения состоит в том, что именно шум, поднятый в западных СМИ и политиками о том, что наша страна собирается вторгнуться на территорию Украины, и стал причиной конфликта. Так что Макрон если и разруливал какие-то проблемы, то созданные самим же Западом в виртуальном пространстве», — сказал Новиков.

Депутат сомневается в том, что даже при большом желании президенту Франции удастся заставить Киев выполнить Минские соглашения. По словам Новикова, хотя мнение европейских стран и важно для главы Украины Владимира Зеленского, выбирая между ними и Вашингтоном, он всегда выбирает Вашингтон.

Мы наблюдали очень любопытную картину. В какой-то момент европейские страны, близкие территориально к Украине и России, стали проявлять повышенную озабоченность воинственной пропагандой, которую сами же и начали: сами придумали, что будет война, и сами испугались Дмитрий Новиков Депутат Госдумы

«На этом фоне с их стороны начали звучать примирительные заявления, которые поддержал в итоге и Зеленский, выступив со словами о том, что не видит реальной активности Москвы, направленной на боевые действия. И тут же последовал звонок президента США Джо Байдена, хотя обычно своим вниманием его он не балует», — рассказал политик.

Разговор, по его словам, содержал провокационные тезисы о том, что Зеленский неправ, а Вашингтон оценивает поведение Москвы именно как подготовку к военному вторжению.

«Так что Макрон, осуществив свой вояж, может, и сыграет какую-то роль в ослаблении истерии на Западе, но сказать, что ему удастся сподвигнуть Зеленского в исполнению Минских соглашений, было бы наивно. Все же Париж — это лишь один из игроков, пытающихся повлиять на поведение киевских властей», — заключил Новиков.

Ранее в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона. Они продлились чуть более пяти часов. Путин сообщил, что встреча с Макроном прошла в деловом ключе, она была содержательной и полезной.