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Женщина отправила фото бывшей коллеге и случайно испортила свадьбу

Женщина получила фотографию со свадьбы бывшего мужа и узнала, что он украл ее вещи

Пользовательница Reddit с ником @throwawaywedding4869 поделилась историей о том, как случайно испортила свадьбу своего коллеги. По словам женщины, она отправила фотографию, сделанную во время торжества, бывшей супруге коллеги. Кадр помог той уличить бывшего мужа в краже, и она вызвала полицию.

Автор публикации рассказала, что ее коллега по имени Адам ранее был женат на девушке по имени Мэри, с которой @throwawaywedding4869 также довелось работать. Супруга подала на развод, так как узнала об измене Адама, уточнила женщина. При этом после расставания Мэри рассказала пользовательнице Reddit, что во время переезда у нее пропало свадебное платье и некоторые фамильные драгоценности. «Мэри подумала, что эти вещи могли случайно оказаться в не той коробке и что в конечном итоге они найдутся», — поделилась женщина.

Спустя несколько лет после развода Адам пригласил рассказчицу на свадьбу. Невестой оказалась девушка, с которой он ранее изменял жене. Автор поста заметила, что невеста носит платье, похожее на свадебный наряд Мэри. «Я сделала фото и отправила его Мэри со словами: "Это платье не кажется тебе знакомым?" Мэри получила и прочитала сообщение, но не ответила, а примерно час спустя на свадьбу заявилась полиция», — описала произошедшее девушка.

По словам рассказчицы, правоохранители начали требовать, чтобы невеста сняла платье и аксессуары, а позже доставили ее и Адама в участок. Выяснилось, что на нынешней партнерше мужчины действительно были надеты платье и драгоценности Мэри. Девушка узнала их на снимке, отправленном рассказчицей. При этом она уточнила: бывший муж говорил ей, что не брал платье и украшения.

В итоге новой жене Адама пришлось оставить платье и украшения в полицейском участке. Пару освободили под залог. Свадьба же была сорвана, гостям пришлось разойтись. Коллега автора остался крайне рассержен на рассказчицу и обвинил ее в том, что она разрушила его свадьбу.

В комментариях многие юзеры встали на сторону @throwawaywedding4869. «Ты не виновата. Он украл вещи у бывшей жены и попался. Единственный здесь, кто поступил как сволочь — Адам», — написал один пользователь. Многие комментаторы посчитали, что мужчина, укравший вещи бывшей жены, заслуживал наказания за свой проступок.

Маргарита Щигарева
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