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Зендея рассказала о полученных на съемках «Эйфории» шрамах

Зендея рассказала, что у нее остались шрамы на ноге после съемок второго сезона «Эйфории»

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Американская актриса Зендея рассказала о шрамах, полученных на съемках сериала «Эйфория». Слова артистки передает Entertainment Weekly.

Зендея призналась, что получила травму во время съемок пятого эпизода второго сезона. В одной из сцен ее персонаж Ру вступает в острый конфликт с матерью и сестрой из-за наркотиков. В припадке ярости девушка проламывает дверь в спальню сестры, после чего убегает от родственников, полицейских и преступников.

«Это был очень трудный день. Я себя покалечила. У меня до сих пор шрамы на ноге, и я заработала немало ссадин», — вспомнила актриса.

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«Эйфория» — телевизионная драма, созданная Сэмом Левинсоном. Премьера шоу состоялась в 2019 году. Сериал был продлен на второй сезон, премьера которого состоялась 10 января 2022 года на HBO Max.

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Илья Кролевский
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