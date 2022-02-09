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Беременная женщина захотела родить мальчика и проткнула себя гвоздем

Беременная жительница Пакистана захотела родить мальчика и проткнула голову гвоздем

Фото: @PeshawarCCPO

Беременная женщина попала в больницу Пешавара в Пакистане после того, как проткнула свою голову гвоздем. Местный «целитель» заявил, что это поможет ей родить мальчика, сообщает Sputnik.

До сих пор неясно, кто именно вбил гвоздь в голову беременной жительницы города: «целитель» или она сама по его совету. Члены семьи пострадавшей рассказали, что пытались самостоятельно извлечь предмет, но не сумели.

По словам хирурга клиники, доктора Хайдера Сулемана, у пострадавшей было сильное кровотечение, гвоздь глубоко проник в ее череп. Операция по извлечению предмета прошла успешно, женщину отправили уже домой. По данным Sputnik, когда полиция узнала о произошедшем из местных СМИ, она занялась расследованием. Пока его результаты не сообщаются.

Потерпевшая сообщила персоналу больницы, что была вынуждена пойти на такой шаг: она уже родила трех дочерей, и муж пригрозил бросить ее, если четвертым ребенком тоже окажется девочка.

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Виктория Кондратьева
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