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Первый за шесть лет трек Адель получил премию BRIT Awards

Певица Адель получила премию BRIT Awards в номинациях «Песня года» и «Альбом года»

Фото: Peter Cziborra / Reuters

Первая за шесть лет композиция британской певицы Адель «Easy On Me» получила премию BRIT Awards в номинации «Песня года». Об этом сообщает BBC News.

Трек был выпущен исполнительницей в ноябре 2021 года. Помимо этого Адель получила еще две награды — в номинации «Музыкант года» и «Альбом года» («30»). Данный альбом стал самым продаваемым в 2021 году: за шесть недель было продано более 600 тысяч копий. Певица посвятила свою награду своему сыну и бывшему супругу Саймону Конекки.

Британская певица выпустила первый за шесть альбом осенью 2021 года. В пластинку вошли 12 песен. Альбом является четвертым студийным альбомом артистки и первым полноценным релизом с 2015 года. Почти сразу за «30» закрепилось определение «альбом о разводе»: сама Адель не отрицала, что ее расставание с Конекки стало основным и в общем-то довольно очевидным лейтмотивом релиза.

Ксения Назарова
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