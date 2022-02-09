«Газпром» обвинили в аномальном всплеске цен на электричество в России

Российские энергетические компании считают, что виновником аномального всплеска цен на электроэнергию в 2021 году является «Газпром», выяснил «Коммерсантъ». По их заявлениям, летом компания резко сократила поставки топлива на тепловые электростанции из-за аварии на заводе в Новом Уренгое, что вызвало подорожание электричества сразу на 23 процента до 1,54 тысячи рублей за мегаватт-час (годовой максимум). В «Газпроме» и Минэнерго с этими утверждениями не согласны.

До пожара на заводе по подготовке конденсата к транспорту (ЗПКТ) поставщики энергии закупали газ у «Газпрома» выше законтрактованных объемов, так как сильная жара привела к скачку спроса на электричество. Однако после аварии госкомпания на несколько недель урезала поставки даже ниже положенных по контракту объемов. Эксперты «ВТБ Капитала» заявили, что от «Газпрома» энергокомпании получали лишь 37 процентов топлива.

В Совете производителей энергии, объединяющем генкомпании, и регуляторе энергорынков «Совет рынка» подтвердили, что многие ТЭС были вынуждены перейти на более дорогое резервное топливо в связи введением ограничений на поставки газа, в том числе связанных с ремонтом комплекса в Новом Уренгое. По итогам 2021 года цена электричества на рынке на сутки вперед (РСВ) в европейской части России и на Урале взлетела на 15,7 процента, в Сибири — на 7,4 процента, установили в «Совете рынка».

«Газпром» возразил, что полностью выполнял свои договорные обязательства, однако отметил, что в августе 2021 года «нагрузка на единую систему газоснабжения в сезон традиционных планово-профилактических ремонтов» была выше средней. Увеличение нагрузки в компании объяснили повышенным спросом генераторов, в том числе клиентов независимых производителей.

В Минэнерго заявили, что не зафиксировали никаких отклонений от нормы — ни ограничений поставок, но нарушений базового режима работы ТЭС. «При этом для покрытия пиковых нагрузок в условиях сохранения договорной величины отбора газа ТЭС дополнительно задействовали генерирующее оборудование, работающее на резервном виде топлива», — подчеркнули в ведомстве. Генераторам пришлось прибегнуть к резервным мощностям из-за аномальной жары, считают в Минэнерго.