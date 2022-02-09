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Популярная певица появилась на премии в платье с разрезами без нижнего белья

Эшли Робертс пришла на премию BRIT Awards в платье с вырезами под грудью и на бедрах

Фото: Capital Pictures / Legion-media

Бывшая вокалистка популярной группы The Pussycat Dolls Эшли Робертс появилась на премии BRIT Awards в откровенном наряде и подверглась критике в сети. Соответствующие комментарии появились на Daily Mail.

40-летняя певица вышла на ковровую дорожку в черном облегающем платье длины макси, которое оформлено вырезами под грудью и на бедрах, а также разрезом, оголяющим ногу. При этом видно, что на Робертс отсутствует нижнее белье. Ее образ дополнили черные кожаные перчатки и босоножки на каблуках.

Читатели издания принялись критиковать внешний вид звезды в комментариях под снимками. «Все начали носить ужасные дешевые платья», «Эшли Робертс выглядит как состарившаяся стриптизерша», «Такое впечатление, что она одевалась в темноте», «Чем талантливее человек, тем меньше одежды он носит», «Никакой элегантности», — возмущались они.

Ранее сообщалось, что британская певица Адель вышла в свет в наряде украинского бренда. Она появилась на премии BRIT Awards в черном бархатном платье длины мини со спущенной линией плеч марки Marianna Senchina. Стоимость наряда на сайте бренда составляет 67,6 тысячи рублей.

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Айсель Эюбова
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