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Фанаты Леди Гаги возмутились из-за ее отсутствия в списке номинантов на «Оскар»

Поклонники Леди Гаги удивились, что ее не номинировали на «Оскар» за роль в «Доме Gucci»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Фанаты американской певицы и актрисы Леди Гаги возмутились из-за ее отсутствия в списке номинантов на премию «Оскар». Об этом сообщает Variety.

Поклонники удивились, что артистку не номинировали за роль Патриции Реджани в «Доме Gucci». Ранее за свою участие в картине она была отмечена на Critics Choice Awards, «Золотом глобусе», премии Гильдии киноактеров и BAFTA Film Awards. Сама лента «Дом Gucci» также не получила номинации в категориях «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура».

Пользователи Twitter выразили негодование из-за ситуации вокруг Леди Гаги. Они написали, что артистку «обокрали», а также напомнили, что критики пророчили ей номинацию. Вместо нее на «Лучшую актрису» претендуют Оливия Колман («Незнакомая дочь»), Николь Кидман («В роли Рикардо»), Пенелопа Крус («Параллельные матери»), Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй») и Кристен Стюарт («Спенсер»).

Ранее Леди Гага заявила, что внимательно изучила материалы о жизни Патриции — авантюристки и супруги Маурицио Гуччи. Артистка раскрыла подробности о работе над своей ролью: по ее мнению, на формирование женщины повлияла ее мать Сильвана Реджиани. Героиня Гаги не являлась охотницей за деньгами, как считают многие. Певица предположила, что Реджиани искала внимания у членов семьи Гуччи, у самого Маурицио, и назвала ее жертвой абьюза.

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Марина Погосян
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